Нидерланды вводят ограничения на экспорт оборудования для чипов в Китай

Нидерланды принимают меры по ограничению экспорта оборудования для производства чипов в Китай.
Согласно информации от Bloomberg, Нидерланды намерены ввести новые правила экспорта, которые дополнительно ограничат возможность экспортировать в Китай машины для производства чипов.
Официальное объявление ожидается уже на следующей неделе, либо в начале июля.
Хотя сам документ не будет явно указывать на Китай или компанию ASML Holding NV, он будет разработан таким образом, чтобы ограничить экспорт трех моделей оборудования ASML в Китай. Эти правила также смогут быть использованы другими членами Евросоюза.
Реагируя на эту новость, руководитель Офиса президента Украины, Андрей Ермак, напомнил о согласованных механизмах противодействия обходу санкций государством-террористом через третьи страны в рамках 11-го санкционного пакета Евросоюза в отношении россии.
Согласно информации от Bloomberg, Нидерланды намерены ввести новые правила экспорта, которые дополнительно ограничат возможность экспортировать в Китай машины для производства чипов.
Официальное объявление ожидается уже на следующей неделе, либо в начале июля.
Хотя сам документ не будет явно указывать на Китай или компанию ASML Holding NV, он будет разработан таким образом, чтобы ограничить экспорт трех моделей оборудования ASML в Китай. Эти правила также смогут быть использованы другими членами Евросоюза.
Реагируя на эту новость, руководитель Офиса президента Украины, Андрей Ермак, напомнил о согласованных механизмах противодействия обходу санкций государством-террористом через третьи страны в рамках 11-го санкционного пакета Евросоюза в отношении россии.
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