Нидерланды вводят ограничения на экспорт оборудования для чипов в Китай

13:50 23 июня Киев, Украина

Нидерланды принимают меры по ограничению экспорта оборудования для производства чипов в Китай.

Согласно информации от Bloomberg, Нидерланды намерены ввести новые правила экспорта, которые дополнительно ограничат возможность экспортировать в Китай машины для производства чипов.

Официальное объявление ожидается уже на следующей неделе, либо в начале июля.

Хотя сам документ не будет явно указывать на Китай или компанию ASML Holding NV, он будет разработан таким образом, чтобы ограничить экспорт трех моделей оборудования ASML в Китай. Эти правила также смогут быть использованы другими членами Евросоюза.

Реагируя на эту новость, руководитель Офиса президента Украины, Андрей Ермак, напомнил о согласованных механизмах противодействия обходу санкций государством-террористом через третьи страны в рамках 11-го санкционного пакета Евросоюза в отношении россии.