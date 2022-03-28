Нидерланды: скульптура спасла поезд от падения

09:30 03 ноября Киев, Украина

Курьезное происшествие случилось в пригороде Роттердама в Нидерландах, поезд метро проломил заграждение и завис на хвосте кита, так арт-скульптура спасла машиниста и состав от падения в канал с десятиметровой высоты.

Это произошло 2 ноября на конечной станции De Akkers в городе Спейкениссе. В поезде находился только машинист. Он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться.



Теперь компания-оператор этого участка железной дороги готовит операцию по безопасному возвращению состава на станцию.





"Хвосты Китов" - работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.

Автор скульптуры Маартен Струйс сказал голландскому телеканалу RTL, что рад, что его творение позволило спасти машиниста.

"Я удивлен, что она (скульптура, - ред.) такая прочная. Если пластик простоял 20 лет, то вряд ли он бы выдержал вагон метро", - сказал он.

Власти начали расследование инцидента. Сейчас устанавливается, почему машинист вовремя не остановил состав.