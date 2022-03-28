Нидерланды: скульптура спасла поезд от падения

Курьезное происшествие случилось в пригороде Роттердама в Нидерландах, поезд метро проломил заграждение и завис на хвосте кита, так арт-скульптура спасла машиниста и состав от падения в канал с десятиметровой высоты.
Это произошло 2 ноября на конечной станции De Akkers в городе Спейкениссе. В поезде находился только машинист. Он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться.
Теперь компания-оператор этого участка железной дороги готовит операцию по безопасному возвращению состава на станцию.
Теперь компания-оператор этого участка железной дороги готовит операцию по безопасному возвращению состава на станцию.
"Хвосты Китов" - работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.
Автор скульптуры Маартен Струйс сказал голландскому телеканалу RTL, что рад, что его творение позволило спасти машиниста.
Власти начали расследование инцидента. Сейчас устанавливается, почему машинист вовремя не остановил состав.
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