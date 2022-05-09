Нидерланды: российские дипломаты оказались шпионами

19:37 10 декабря Киев, Украина

В Нидерландах двух российских дипломатов объявили персонами нон грата и предписали покинуть страну, в связи со шпионской деятельностью.

Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация, ссылаясь на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов.



Дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.



В связи с обвинениями, как сообщила вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен, посла России вызвали в МИД Нидерландов.

“В связи с выявлением шпионской деятельности российский посол был вызван 9 декабря в Министерство иностранных дел Нидерландов”, — информировала она. В ходе встречи дипломат был проинформирован об объявлении двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, работающих в посольстве, персонами нон грата.

В письме Оллонгрен также уточнила, что деятельность сотрудников разведывательной службы, аккредитованных в качестве дипломатов, была пресечена Службой общей разведки и безопасности.



Один из них, по данным вице-премьера, создал обширную сеть из источников, которые работали или работают в голландском секторе высоких технологий.