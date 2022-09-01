Нидерланды присоединились к программе обучения ВСУ в Британии

15:19 12 августа Киев, Украина

Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военных на территории Великобритании.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter в пятницу, 12 августа.

"Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих ВСУ . Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа", – написал он.

Резников также поблагодарил свою нидерландскую коллегу Кайси Оллонгрен за помощь Украине.



Напомним, в начале июля в Великобританию прибыла первая группа украинских военных, участвующая в обширной программе по обучению в соответствии со стандартами НАТО.