Нидерланды присоединились к программе обучения ВСУ в Британии

Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военных на территории Великобритании.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter в пятницу, 12 августа.
Резников также поблагодарил свою нидерландскую коллегу Кайси Оллонгрен за помощь Украине.
Напомним, в начале июля в Великобританию прибыла первая группа украинских военных, участвующая в обширной программе по обучению в соответствии со стандартами НАТО.
Напомним, в начале июля в Великобританию прибыла первая группа украинских военных, участвующая в обширной программе по обучению в соответствии со стандартами НАТО.
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