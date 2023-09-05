Нидерланды приглашают на фестиваль украинской и крымскотатарской кухни

11:56 30 августа Киев, Украина

Украинская община приглашается принять участие в уникальном гастрономическом событии - фестивале, посвященном украинской и крымскотатарской кухни. Это событие запланировано на просторах Гааги и станет частью захватывающего Embassy Festival 2023.



Новость о предстоящем событии активно обсуждается на официальной странице фестиваля в социальной сети Facebook.



Фееричное мероприятие ожидается 2 сентября и будет проходить на живописной аллее Ланге Ворхаут.



Гости смогут насладиться вкуснейшими украинскими варениками от известной марки "Vesela Pani", попробовать ароматный борщ с пышными пампушками, покрытыми ароматным чесноком, а также насладиться гренками с украинским салом, представленными рестораном "Ukrainian food" из Гронингена. Крымскотатарская община порадует гостей вкуснейшим пловом и ароматными чебуреками.



Мероприятие приготовило для гостей интересные мастер-классы, которые подойдут как взрослым, так и детям.



На фестивале также будут представлены изысканные продукты от украинских мастеров - мед от пчеловодов Карпат, нежные конфеты и аутентичные напитки. Помимо этого, здесь можно будет приобрести уникальные сувениры, напоминающие о ярком событии.



Организаторами этого уникального события выступили влиятельные организации: фундация "Украинцы в Нидерландах", команда "Vesela Pani Ukrainian food NL" и поддерживающее мероприятие Посольство Украины в Нидерландах.