Нидерланды перестанут предоставлять убежище россиянам-уклонистам от мобилизации

Бежавшие в Нидерланды россияне, опасаясь мобилизации в армию в россии, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.
Как сообщила телерадиокомпания NOS, так решила Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Теперь орган рассматривает дела российских уклонистов так же, как и заявления других людей о предоставлении убежища, и поэтому также имеет право отклонять их заявления.
Таким образом граждане рф, бежавшие в Нидерланды от мобилизации, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.
Еще три месяца назад госсекретарь по убежищу и миграции Эрик ван дер Бург объявил, что россиянам, бежавшим от мобилизации, в любом случае будет разрешено остаться в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование этих людей, если они будут отправлены обратно.
Другое дело с призванными россиянами, которые дезертировали или отказываются от службы. В отношении них пока не будет приниматься решение о предоставлении убежища, а это означает, что они могут автоматически остаться.
Таким образом граждане рф, бежавшие в Нидерланды от мобилизации, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.
Еще три месяца назад госсекретарь по убежищу и миграции Эрик ван дер Бург объявил, что россиянам, бежавшим от мобилизации, в любом случае будет разрешено остаться в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование этих людей, если они будут отправлены обратно.
Другое дело с призванными россиянами, которые дезертировали или отказываются от службы. В отношении них пока не будет приниматься решение о предоставлении убежища, а это означает, что они могут автоматически остаться.
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