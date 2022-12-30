Нидерланды перестанут предоставлять убежище россиянам-уклонистам от мобилизации

13:59 30 декабря Киев, Украина

Бежавшие в Нидерланды россияне, опасаясь мобилизации в армию в россии, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.

Как сообщила телерадиокомпания NOS, так решила Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Теперь орган рассматривает дела российских уклонистов так же, как и заявления других людей о предоставлении убежища, и поэтому также имеет право отклонять их заявления.



Таким образом граждане рф, бежавшие в Нидерланды от мобилизации, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.



Еще три месяца назад госсекретарь по убежищу и миграции Эрик ван дер Бург объявил, что россиянам, бежавшим от мобилизации, в любом случае будет разрешено остаться в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование этих людей, если они будут отправлены обратно.



Другое дело с призванными россиянами, которые дезертировали или отказываются от службы. В отношении них пока не будет приниматься решение о предоставлении убежища, а это означает, что они могут автоматически остаться.