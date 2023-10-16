Нидерланды передали Украине мобильные госпитали

15:05 16 октября Киев, Украина

Нидерланды передали Украине четыре мобильных госпиталя, как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Эти мобильные госпитали представляют собой баллистически-бронированные стабилизационно-диагностические модули, включая стоматологические кабинеты.

Здесь медицинский персонал будет оказывать первую помощь, проводить операции и предоставлять стационарное лечение.

Такие госпитали способны одновременно принимать и обслуживать несколько десятков пациентов за час.