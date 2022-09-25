Нидерланды не отказывают в убежище российским уклонистам

12:24 25 сентября Киев, Украина

Граждане россии, которые приезжают в Нидерланды во избежание военной службы в российской армии "точно не будут" высланы назад. Об этом в субботу, 24 сентября, заявил госсекретарь королевства Эрик Ван дер Бург, пишет RTL.

Издание же напомнило, что еще в конце июня госсекретарь Нидерландов говорил, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, разрешат остаться в стране, по крайней мере, до конца 2022 года.

По словам, Ван дер Бурга, вопрос о предоставлении убежища россиянам, которые не хотят воевать, будет решаться в каждом конкретном случае отдельно.

"Ключевой вопрос заключается в том, что происходит, когда их отправляют обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями или им угрожает опасность?" - вопрошает чиновник.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов пока не получила заявок ни от одного российского уклониста. По данным службы, с начала войны 83 россиянина попросили убежища в Нидерландах.

Напомним, после объявленной путиным мобилизации, россияне начали бежать из страны. В итоге на границе россии и Грузии на КПП "Верхний Ларс" образовались огромные пробки.

Отметим, что в ответ на объявление путиным частичной мобилизации в рф, россияне начали массово выезжать из страны, в частности, в Финляндию. А Песков удивился "истерической" реакции россиян на мобилизацию.

Немного юмора. Нидерландский комик Арьен Любах в юмористическом ток-шоу предложил россиянам провести референдум и присоединиться к его стране. Видео обнародовано в Youtube.