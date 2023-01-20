Нидерланды могут рассмотреть возможность передачи Украине истребителей F-16

Нидерланды рассмотрят возможность поставки истребителей F-16 Украине, если такой запрос поступит от киевского правительства.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
По словам министра, у них «нет никаких табу» на поставку обычного вооружения.
В то же время министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна готова помочь оплатить танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину: «Это, безусловно, то, что мы готовы сделать».
Украина давно просит поставить ей современные боевые танки. Польша и Финляндия готовы отправить ей немецкие танки Leopard 2, но для этого нужно разрешение Германии, а Берлин колеблется.
Германия объясняет нежелание отправлять танки на Украину своим прошлым.
В то же время министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна готова помочь оплатить танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину: «Это, безусловно, то, что мы готовы сделать».
Украина давно просит поставить ей современные боевые танки. Польша и Финляндия готовы отправить ей немецкие танки Leopard 2, но для этого нужно разрешение Германии, а Берлин колеблется.
Германия объясняет нежелание отправлять танки на Украину своим прошлым.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии