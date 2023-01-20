Нидерланды могут рассмотреть возможность передачи Украине истребителей F-16

12:21 20 января Киев, Украина

Нидерланды рассмотрят возможность поставки истребителей F-16 Украине, если такой запрос поступит от киевского правительства.
 
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
 
По словам министра, у них «нет никаких табу» на поставку обычного вооружения.

В то же время министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна готова помочь оплатить танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину: «Это, безусловно, то, что мы готовы сделать».

Украина давно просит поставить ей современные боевые танки. Польша и Финляндия готовы отправить ей немецкие танки Leopard 2, но для этого нужно разрешение Германии, а Берлин колеблется.

Германия объясняет нежелание отправлять танки на Украину своим прошлым.
«Берлину будет проще поставить в Украину танки, если первыми это сделает Вашингтон, — из-за прошлого Германии. Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — заявил министр экономики и проблем климата Роберт Хабек.