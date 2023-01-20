Нидерланды могут рассмотреть возможность передачи Украине истребителей F-16

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Берлину будет проще поставить в Украину танки, если первыми это сделает Вашингтон, — из-за прошлого Германии. Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — заявил министр экономики и проблем климата Роберт Хабек.