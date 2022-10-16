Нидерланды и Канада разработали новый пакет военной помощи Украине

20:59 12 октября Киев, Украина

Канада и Нидерланды объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом в среду, 12 октября, заявили министры обороны обеих стран.





Так, Канада передаст Украине военную помощь на сумму 47 миллионов долларов.



В состав нового пакета военной помощи Канады, в частности, входит 500 тысяч единиц зимней военной одежды.

"Мы знаем, что приближается зима. И Канада имеет особый опыт в зимней одежде и бою. И мы передадим эту одежду в ближайшие недели", - сказала министр обороны Канады Анита Ананд перед встречей Рамштайн-6 в Брюсселе.

Также в пакет входят военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на сумму 15,2 миллиона долларов, и обеспечение спутниковой связи (два миллиона долларов).



В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для усиления защиты неба.



Она не уточнила, сколько именно ракет будет передано Украине. Ожидается, что их будут использовать в зенитных установках, которые предоставят Киеву другие государства.



В то же время Оллонгрен отказалась говорить, будет ли Амстердам, как это было раньше, передавать Киеву также тяжелое вооружение.