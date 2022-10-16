Нидерланды и Канада разработали новый пакет военной помощи Украине

Канада и Нидерланды объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом в среду, 12 октября, заявили министры обороны обеих стран.
Так, Канада передаст Украине военную помощь на сумму 47 миллионов долларов.
В состав нового пакета военной помощи Канады, в частности, входит 500 тысяч единиц зимней военной одежды.
Также в пакет входят военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на сумму 15,2 миллиона долларов, и обеспечение спутниковой связи (два миллиона долларов).
В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для усиления защиты неба.
Она не уточнила, сколько именно ракет будет передано Украине. Ожидается, что их будут использовать в зенитных установках, которые предоставят Киеву другие государства.
В то же время Оллонгрен отказалась говорить, будет ли Амстердам, как это было раньше, передавать Киеву также тяжелое вооружение.
В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для усиления защиты неба.
Она не уточнила, сколько именно ракет будет передано Украине. Ожидается, что их будут использовать в зенитных установках, которые предоставят Киеву другие государства.
В то же время Оллонгрен отказалась говорить, будет ли Амстердам, как это было раньше, передавать Киеву также тяжелое вооружение.
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