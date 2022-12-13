Нидерланды готовы создать трибунал в Гааге для агрессора

В Нидерландах отметили готовность к созданию специального трибунала в Гааге для осуждения российской агрессии в Украине.
Об этом в понедельник 12 декабря, сообщает Reuters.
Издание пишет, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Международный уголовный суд в Гааге не сможет взять на себя это дело, поэтому необходимо создать отдельную структуру.
Об этом в понедельник 12 декабря, сообщает Reuters.
Издание пишет, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Международный уголовный суд в Гааге не сможет взять на себя это дело, поэтому необходимо создать отдельную структуру.
Он добавил, что Нидерланды вместе со странами ЕС будут искать международную поддержку и финансирование для этого.
Также прокурор МКС Карим Хан на прошлой неделе предупредил о возможности фрагментации и заявил, что его суд действительно лучше всего подходит для судебных процессов, связанных с преступлениями агрессии, поскольку государства-члены могут устранить "пробелы, которые, как утверждается, существуют".
Также прокурор МКС Карим Хан на прошлой неделе предупредил о возможности фрагментации и заявил, что его суд действительно лучше всего подходит для судебных процессов, связанных с преступлениями агрессии, поскольку государства-члены могут устранить "пробелы, которые, как утверждается, существуют".
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