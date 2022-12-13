Нидерланды готовы создать трибунал в Гааге для агрессора

08:49 13 декабря Киев, Украина

В Нидерландах отметили готовность к созданию специального трибунала в Гааге для осуждения российской агрессии в Украине.



Об этом в понедельник 12 декабря, сообщает Reuters.



Издание пишет, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Международный уголовный суд в Гааге не сможет взять на себя это дело, поэтому необходимо создать отдельную структуру.