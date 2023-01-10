Нидерланды дали лицензию на вещание российскому Дождю

15:14 10 января Киев, Украина

Российский телеканал "Дождь" получил разрешение на коммерческое телевидение в Нидерландах, сообщается на сайте медиарегулятора Нидерландов.



Из информации на сайте регулятора следует, что соответствующее решение было принято 22 декабря 2022 года. СМИ обратили на это внимание только сейчас после того, как об этом сообщил корреспондент Латвийского радио в Брюсселе Артем Конохов, пишет "Медуза".



Разрешение на вещание под брендом "Дождя" получила компания TVR Studios BV, подавшая заявку еще 6 декабря, сообщается на сайте регулятора.





Нидерландский медиарегулятор, изучив предоставленные телеканалом данные, пришел к выводу, что отказать в лицензии по закону нет возможности. Согласно закону, отказать могли, если бы заявители предоставили неправильные или неполные данные или если "можно обоснованно ожидать, что заявитель не будет соблюдать положения закона".



Разрешение будет действовать пять лет, он не подлежит передаче и потеряет силу в соответствии с законом в конце срока действия или если его отзовут. Это могут сделать среди прочего из-за неуплаты некоторых расходов, связанных с наблюдением регулятора.

Латвийское радио предположило, что лицензия, вероятно, позволит "Дождю" распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе и в Латвии.



6 декабря Латвия лишила "Дождь" лицензии из-за ряда нарушений: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории россии, допущенное телеведущим наименование российская армия "наша армия", возможно выражение поддержки российской армии. Также при принятии ёрешения учитывалась информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой не разглашается. Затем к ней присоединились Литва и Эстония.