16:13 21 августа Киев, Украина





По информации, опубликованной в издании Euractiv. Депутаты нидерландского местного парламента , представляющие крайне левые и правые политические партии, официально заявили, что премьер-министр Марк Рютте не проводил консультации с парламентариями относительно вопроса о возможной передаче Украине истребителей F-16.По информации, опубликованной в издании Euractiv.

"Решение о поставке F-16 в Украину является сложным и требует предварительного обсуждения в Палате представителей, особенно в условиях смены правительства", - написал в твиттер депутат-социалист Яспер ван Дейк.

Яспер ван Дейк также поднял вопросы, которые он намерен адресовать премьер-министру. Особенно он заинтересован в том, будут ли F-16 использоваться на территории страны-террориста, и каким образом данное решение может оказать влияние на эскалацию конфликта.