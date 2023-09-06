Нидерландские депутаты: Рютте не консультировался о передаче Украине истребителей F-16

Депутаты нидерландского местного парламента, представляющие крайне левые и правые политические партии, официально заявили, что премьер-министр Марк Рютте не проводил консультации с парламентариями относительно вопроса о возможной передаче Украине истребителей F-16.
По информации, опубликованной в издании Euractiv.
По информации, опубликованной в издании Euractiv.
Яспер ван Дейк также поднял вопросы, которые он намерен адресовать премьер-министру. Особенно он заинтересован в том, будут ли F-16 использоваться на территории страны-террориста, и каким образом данное решение может оказать влияние на эскалацию конфликта.
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