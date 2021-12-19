«Незначительные» поставки белорусской электроэнергии в Украину остановлены

19:57 17 Ноябрь Киев, Украина

Мы уже писали о том, что несмотря на закрытые границы и напряженные отношения, в Украину поступала «незначительная» доля белорусской электроэнергии. Импортом энергии занимались негосударственные предприятия. И вот, сегодня, 17 ноября, Минэнерго Беларуси, заявило о том, что с 18 ноября экспорт электроэнергии в нашу страну будет приостановлен "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

Как пояснила белорусская сторона, возобновление поставок электрической энергии будет зависеть от решения проблем технического характера. А это значит, что в республике произошла техническая авария. Заметим, что именно сегодня в очередной раз произошло аварийное отключение энергоблока БелАЭС. В прошлый раз он также аварийно отключался 12 июля и простоял под ремонтом до 4 октября. Тогда поставки электроэнергии в Украину возобновились еще через месяц, 6 ноября.