Невероятные темпы роста экономики США благодаря программе "Байденомика"

07:41 29 октября Киев, Украина

Вопреки или благодаря расширению военных очагов в мире, американская экономика показывает чудеса роста. Так, не смотря на прогнозы, ее рост в ІІІ квартале превысил темпы роста за ІІ квартал на 1,2% (4,9% в годовом измерении). Издание Washington Post назвало такой рост "блокбастерным".

Эти результаты превзошли ожидания обозревателей и опровергли замечания скептиков, которые считали, что политика высоких ставок Федерального резерва замедлит экономику и вызовет рецессию.

Президент США Джо Байден поставил рост в заслугу своей программе "Байденомика", предусматривающей значительные правительственные инвестиции в инфраструктуру.

"Это свидетельство устойчивости американских потребителей и американских работников, поддерживаемых "Байденомикой" - мой план роста экономики за счет роста среднего класса", - заявил Байден.

Washington Post считает, что "политика администрации стала смазкой для экономики в критическое время". Издание привело мнения экономистов, что инвестиции в инфраструктуру начали приносить результат.

Издание New York Times отмечает, что экономика США показывает лучшие результаты, чем другие ведущие экономики и также связывает это с активными бюджетными расходами США, а также тем, что на экономику США меньше повлияла российская война против Украины, от которой больше пострадала Европа.

Некоторые обозреватели все же предполагают, что ускорение экономического роста не будет длиться долго, из-за уменьшения сбережений и завершения льготного периода выплат по долгам за обучение.

Напомним, в Украине Нацбанк улучшил прогнозы по инфляции и ВВП из-за высокой адаптивности бизнеса и населения к военным условиям, а также рекордных урожаев.

Тем временем экономика рф перешла на военные рельсы. МВФ ожидает сокращение роста ВВП в следующем году вдвое – до 1,1%.