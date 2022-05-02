Невакцинированных людей не будут пускать в музеи Ватикана

18:51 30 июля Киев, Украина

Чтобы не допустить распространения коронавируса в музеи Ватикана с 6 августа будут пускать только по COVID-сертификатам.
 
Об этом сообщает пресс-служба музеев Ватикана.
"Начиная с пятницы, 6 августа, и до дальнейшего уведомления, доступ в музеи Ватикана и всем связанным с ними зонам будет разрешен только лицам, имеющим сертификат о прививке от COVID - 19 (Green Pass или эквивалентное удостоверение)", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что сотрудники музея могут запросить, помимо сертификата в цифровом или бумажной виде, документ, удостоверяющий личность посетителя.
"Эти правила необходимы для того, чтобы ваше посещение прошло в самых лучших и безопасных условиях. Поэтому они превалируют над обычными условиями", - говорится в сообщении.
Коронавирус в Ватикане
  • Население в Ватикане составляет всего 1 тысячу человек.
  • Из них за все время пандемии подхватили COVID-19 – 27 человек. Все они поправились.
  • Никаких смертей или активного случая заболевания также не зафиксировали.
  • Первый случай заболевания коронавирусом там зафиксировали 6 марта 2020 года.