Невакцинированных людей не будут пускать в музеи Ватикана

Чтобы не допустить распространения коронавируса в музеи Ватикана с 6 августа будут пускать только по COVID-сертификатам.
Об этом сообщает пресс-служба музеев Ватикана.
При этом отмечается, что сотрудники музея могут запросить, помимо сертификата в цифровом или бумажной виде, документ, удостоверяющий личность посетителя.
Коронавирус в Ватикане
- Население в Ватикане составляет всего 1 тысячу человек.
- Из них за все время пандемии подхватили COVID-19 – 27 человек. Все они поправились.
- Никаких смертей или активного случая заболевания также не зафиксировали.
- Первый случай заболевания коронавирусом там зафиксировали 6 марта 2020 года.
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