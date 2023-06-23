Нетаньяху объяснил, почему Израиль не дает Украине оружие

15:27 23 июня Киев, Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post объяснил, почему Израиль не может предоставить Украине оружие для борьбы с рф. По его словам, оружие, предоставленное Украине, может попасть в Иран, и впоследствии его могут использовать против самого Израиля.

"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, которая отличается от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас есть близкая военная граница с россией. Наши пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии, и я считаю, что важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана разместиться военными силами на нашей северной границе", - сказал Нетаньяху.

По его словам, в Израиле озабочены тем, что любые системы, которые предоставят Украине, будут использованы против них.

"Поскольку они могут попасть в руки Ирана и использовать против нас. И, кстати, это не только теоретическая возможность. Так произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим у наших границ. Так что здесь нужно быть очень осторожными", — заявил глава израильского правительства.

Нетаньяху добавил, что Израилю "чрезвычайно жаль, что в Украине происходит такая трагедия". Речь идет о бесчисленной утрате человеческих жизней. И в Израиле хотели бы, чтобы это кончилось.

"И я считаю, что мы также находимся в особой ситуации, когда мы можем оказаться в будущем в состоянии помочь покончить с этим конфликтом. Я не уверен, что это произойдет. Это может быть вполне гипотетически, но это может произойти", – сказал премьер.

Он также заявил, что сбалансированное поведение Израиля правильно, поскольку нужно быть очень благоразумными в международных делах.