Нетаньяху объяснил, почему Израиль не дает Украине оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
в интервью газете The Jerusalem Post объяснил, почему Израиль
не может предоставить Украине оружие для борьбы с рф. По его словам, оружие, предоставленное Украине, может попасть в Иран, и впоследствии его могут использовать против самого Израиля.
"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, которая отличается от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас есть близкая военная граница с россией. Наши пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии, и я считаю, что важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана разместиться военными силами на нашей северной границе", - сказал Нетаньяху.
По его словам, в Израиле озабочены тем, что любые системы, которые предоставят Украине, будут использованы против них.
"Поскольку они могут попасть в руки Ирана и использовать против нас. И, кстати, это не только теоретическая возможность. Так произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим у наших границ. Так что здесь нужно быть очень осторожными", — заявил глава израильского правительства.
Нетаньяху добавил, что Израилю "чрезвычайно жаль, что в Украине происходит такая трагедия". Речь идет о бесчисленной утрате человеческих жизней. И в Израиле хотели бы, чтобы это кончилось.
"И я считаю, что мы также находимся в особой ситуации, когда мы можем оказаться в будущем в состоянии помочь покончить с этим конфликтом. Я не уверен, что это произойдет. Это может быть вполне гипотетически, но это может произойти", – сказал премьер.
Он также заявил, что сбалансированное поведение Израиля правильно, поскольку нужно быть очень благоразумными в международных делах.
"Мы предоставим свои соболезнования, есть помощь гражданской обороны. Но я считаю, что мы должны тщательно провести предел, чтобы люди поняли. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объясняю, они практически кивают в знак согласия. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем любой из них", - заявил Нетаньяху
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