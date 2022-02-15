Нетаньяху подвел итоги 11-дневной эскалации с радикалами ХАМАС

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в первый день прекращения огня, заявил, что Израиль за 11 дней военного конфликта нанес большой урон радикалам из сектора Газа.
По его словам, за время операции в секторе Газа уничтожили более 200 террористов.
Израильский премьер поблагодарил мировое сообщество за поддержку, в частности президента США Джо Байдена, с которым он провел шесть разговоров за несколько дней.
Как сообщалось, накануне вечером кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие. Соглашение о перемирии вступило в силу в 2:00 ночи. Пока нарушений не зафиксировано.
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