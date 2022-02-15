Нетаньяху подвел итоги 11-дневной эскалации с радикалами ХАМАС

14:00 21 Май Киев, Украина

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в первый день прекращения огня, заявил, что Израиль за 11 дней военного конфликта нанес большой урон радикалам из сектора Газа.

«11 дней мощнейших ударов по радикалам сектора Газа изменили баланс сил и правила игры… Израиль разрушил километры тоннелей ХАМАС , бункеры, командные пункты. Террористам больше негде прятаться», — заявил он.

По его словам, за время операции в секторе Газа уничтожили более 200 террористов.

«Мы сделали то, что не делала ни одна армия в мире… Мы отбросили ХАМАС на годы назад», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер поблагодарил мировое сообщество за поддержку, в частности президента США Джо Байдена, с которым он провел шесть разговоров за несколько дней.

«Сейчас государство Израиль сильно как никогда», — подчеркнул Нетаньяху.

Как сообщалось, накануне вечером кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие. Соглашение о перемирии вступило в силу в 2:00 ночи. Пока нарушений не зафиксировано.