Нетаньяху первым испытает вакцину от COVID-19

С 20 декабря в Израиле начнется первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения Израиля.
Об этом пишет издание Israel Info.
Указано, что на этом этапе вакцину от коронавируса получит персонал больниц и домов для престарелых.
Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи.
Отмечается, что остальное население Израиля будет вакцинировано от коронавируса на втором этапе. Сначала вакцину получат группы риска, затем учителя, соцработники, а также сотрудники тюрем и заключенные.
После них вакцину получат военные и силовики, а уже потом вакцинация коснется всех остальных.
Также в стране решили не вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, выздоровевших от коронавируса, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.
Подчеркнем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в Facebook написал, что вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря. Он хочет вакцинироваться от коронавируса первым, чтобы стать примером для других.
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