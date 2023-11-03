Нетаньяху: перемирие с ХАМАС возможно при условии освобождении заложников

18:27 03 ноября Киев, Украина

Глава правительства Израиля, Биньямин Нетаньяху, заявил, что возможность временного приостановления боев с группировкой ХАМАС рассматривается только при условии, что боевики согласятся на освобождение всех израильских заложников.

"Не будет прекращения огня с ХАМАС, пока боевики не освободят более 240 израильских заложников", - подчеркнул Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль настаивает на немедленном освобождении своих граждан, и временное прекращение огня не будет рассматриваться, если это не предусматривает возвращение заложников.



Премьер также подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит активные действия на всех фронтах в полной мере.