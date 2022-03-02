"Нет войне!": россияне нашли способ высказать несогласие с Путиным

19:48 02 Март Киев, Украина

Протесты против войны запрещены в России. Но люди нашли способ высказать несогласие с Путиным На улицах по всей стране — граффити, листовки и наклейки, осуждающие вторжение.

В России продолжаются мирные протестные акции против войны в Украине — даже в условиях их фактического запрета. С 24 февраля задержано около семи тысяч человек, участников преследуют даже за одиночные пикеты, им грозят многотысячные штрафы и уголовные дела, но россияне продолжают в разных формах выражать свое несогласие с Владимиром Путиным.

"С начала войны во многих российских городах на столбах, у подъездов и в переходах появились протестные наклейки, надписи и листовки. Их быстро срывают или закрашивают коммунальные службы, но некоторые висят сутки, или хотя бы несколько часов", - пишет Медуза