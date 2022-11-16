Нет улик, что рф готовит нападение на страны НАТО - Столтенберг

У Североатлантического альянса нет доказательств того, что рф готовит нападение на страны НАТО, однако ответственность за падение ракет в Польше лежит на россии.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, падение ракет в Польше произошло параллельно с массированной атакой рф на Украину.
По его словам, падение ракет в Польше произошло параллельно с массированной атакой рф на Украину.
Генсек НАТО отметил, что в результате проведенного анализа Альянс рассматривает вероятность того, что ракета украинской ПВО могла попасть на территорию Польши.
Столтенберг подчеркнул, что сегодня будет встреча контактной группы по обороне Украины, на которой будет обсуждена и скоординирована помощь, которую НАТО, страны-участницы и союзники будут оказывать Украине.
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