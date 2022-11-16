Нет улик, что рф готовит нападение на страны НАТО - Столтенберг

16:14 16 ноября Киев, Украина

У Североатлантического альянса нет доказательств того, что рф готовит нападение на страны НАТО , однако ответственность за падение ракет в Польше лежит на россии.





По его словам, падение ракет в Польше произошло параллельно с массированной атакой рф на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг По его словам, падение ракет в Польше произошло параллельно с массированной атакой рф на Украину.

"Расследование этого случая происходит сейчас и нам нужно дождаться его результатов, но сейчас нет никаких показателей, что это было плановое нападение и нет доказательств того, что россия готовит нападение на страны НАТО", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что в результате проведенного анализа Альянс рассматривает вероятность того, что ракета украинской ПВО могла попасть на территорию Польши.

"Хочу быть четким, это не вина Украины, если это действительно были ракеты ПВО. россия несет полную ответственность за столь несчастные случаи, ведь сама россия продолжает войну на территории Украины", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что сегодня будет встреча контактной группы по обороне Украины, на которой будет обсуждена и скоординирована помощь, которую НАТО, страны-участницы и союзники будут оказывать Украине.