"Нет такой вакцины, которая может исправить уже причиненный вред” - Генсек ООН

Последствия пандемии COVID-19 могут принести миру сильнейший, за последние 80 лет, экономический и социальный спад.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, во время выступления на форуме Нобелевской премии.
Глава ООН указал, что “причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества”, которые лишь выявила пандемия.
Гутерриш заявил, что ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса.
Гутерриш заявил, что ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса.
Он напомнил, что “с самого начала Всемирная организация здравоохранения предоставляла фактическую информацию и обеспечивала научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных глобальных действий”.
В заключение он добавил.
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