"Нет такой вакцины, которая может исправить уже причиненный вред” - Генсек ООН

19:48 11 декабря Киев, Украина

Последствия пандемии COVID-19 могут принести миру сильнейший, за последние 80 лет, экономический и социальный спад.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , во время выступления на форуме Нобелевской премии.

“Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти, — отметил он. — Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред”. “Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий, — предупредил Гутерриш. — Растет уровень крайней бедности и угрозы голода”.

Глава ООН указал, что “причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества”, которые лишь выявила пандемия.



Гутерриш заявил, что ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса.

“Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу”, — сказал генсек.

Он напомнил, что “с самого начала Всемирная организация здравоохранения предоставляла фактическую информацию и обеспечивала научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных глобальных действий”.

“Но реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников”, — констатировал Гутерриш.

В заключение он добавил.