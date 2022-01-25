"Нет – войне Путина в Украине": в США прошли акции протеста

Митингующие призывали Москву остановить агрессию против Украины. Представители разных общественных организаций собрались под стенами российского посольства в Вашингтоне. Они потребовали остановить дальнейшее российское вторжение.
Люди стояли по обе стороны дороги: напротив центрального входа в посольство России и со стороны площади Бориса Немцова.
Власти американской столицы назвали площадь в честь убитого российского оппозиционера в 2018 году.
Активисты держали плакаты и украинские флаги, выкрикивали лозунги, привлекая внимание проезжавших мимо автомобилистов. Как утверждают организаторы, цель митинга – не только выразить протест действиям Москвы, но и привлечь внимание обычных американцев к событиям в Украине.
Власти американской столицы назвали площадь в честь убитого российского оппозиционера в 2018 году.
Активисты держали плакаты и украинские флаги, выкрикивали лозунги, привлекая внимание проезжавших мимо автомобилистов. Как утверждают организаторы, цель митинга – не только выразить протест действиям Москвы, но и привлечь внимание обычных американцев к событиям в Украине.
В общей сложности акция длилась два часа, к ней присоединились несколько десятков человек. Кроме украинских активистов, присутствовали выходцы из Молдовы, России, Грузии и других стран.
Кроме Вашингтона, в течение выходных аналогичные акции прошли в Нью-Йорке и Филадельфии. Активисты утверждают, что планируют организовывать такие протесты и дальше, пока существует угроза эскалации российской агрессии в Украине.
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