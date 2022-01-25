"Нет – войне Путина в Украине": в США прошли акции протеста

16:40 25 Январь Киев, Украина

Митингующие призывали Москву остановить агрессию против Украины. Представители разных общественных организаций собрались под стенами российского посольства в Вашингтоне. Они потребовали остановить дальнейшее российское вторжение.

"Нет – войне Путина в Украине!" - таковы были надписи на плакатах протестующих вблизи посольства РФ в американской столице.

"Мы здесь, чтобы показать россиянам, что США поддерживают Украину, американские граждане и ветераны поддерживают Украину. Но я сомневаюсь, что что-либо может повлиять на россиян, кроме решения Владимира Путина лично," - поделился Роман Фонтана, ветеран боевых действий американской морской пехоты.

Люди стояли по обе стороны дороги: напротив центрального входа в посольство России и со стороны площади Бориса Немцова.



Власти американской столицы назвали площадь в честь убитого российского оппозиционера в 2018 году.



Активисты держали плакаты и украинские флаги, выкрикивали лозунги, привлекая внимание проезжавших мимо автомобилистов. Как утверждают организаторы, цель митинга – не только выразить протест действиям Москвы, но и привлечь внимание обычных американцев к событиям в Украине.

"Несмотря на то, что мы украинские американцы, у нас у всех - украинские души. И мы пришли сюда, чтобы поддержать миллионы украинцев во всем мире, которые считают Украину своей родиной. И я здесь, чтобы бороться за эту родину. Потому что у нас только одна Украина, родина только одна. И если мы за нее не будем бороться, то никто не будет", - рассказала Люсиль Анна Ирка, участница акции.

В общей сложности акция длилась два часа, к ней присоединились несколько десятков человек. Кроме украинских активистов, присутствовали выходцы из Молдовы, России, Грузии и других стран.

"Если не остановить сейчас, это будет очень плохо не только для Украины, а также для Грузии и всей Европы тоже. Помочь Украине, немедленно ввести санкции, помочь оружием", - рассказывает участник акции, американец грузинского происхождения Картлос Канкадзе.

Кроме Вашингтона, в течение выходных аналогичные акции прошли в Нью-Йорке и Филадельфии. Активисты утверждают, что планируют организовывать такие протесты и дальше, пока существует угроза эскалации российской агрессии в Украине.