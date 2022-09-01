Несмотря на войну в Украине, WizzAir возобновит рейсы в москву

Венгерская авиакомпания WizzAir с октября планирует возобновить полеты из Абу-Даби в москву, несмотря на все большее количество убитых граждан Украины в полномасштабной неспровоцированной войне россии.
Об этом сообщает Sky News.
Авиакомпания подтвердила этот шаг примерно через пять месяцев после того, как перевозчик временно остановил все рейсы в россию из-за вторжения в Украину в феврале.
Совместное предприятие авиакомпании WizzAir Abu Dhabi, базирующееся в Абу-Даби, будет выполнять ежедневные рейсы с 3 октября.
WizzAir, в октябре 2021 года объявившая, что рейсы из Абу-Даби в москву начнутся в декабре того же года, заявила 27 февраля, что временно остановила все рейсы в россию.
Другие эмиратские перевозчики, в том числе Emirates, продолжали выполнять рейсы в россию после вторжения в Украину .
Об этом сообщает Sky News.
Авиакомпания подтвердила этот шаг примерно через пять месяцев после того, как перевозчик временно остановил все рейсы в россию из-за вторжения в Украину в феврале.
Совместное предприятие авиакомпании WizzAir Abu Dhabi, базирующееся в Абу-Даби, будет выполнять ежедневные рейсы с 3 октября.
WizzAir, в октябре 2021 года объявившая, что рейсы из Абу-Даби в москву начнутся в декабре того же года, заявила 27 февраля, что временно остановила все рейсы в россию.
Другие эмиратские перевозчики, в том числе Emirates, продолжали выполнять рейсы в россию после вторжения в Украину .
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