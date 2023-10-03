Несмотря на обещание уйти, Burger King продолжает работать в россии

Американская компания Burger King по-прежнему работает в россии, несмотря на то, что владелец бренда пообещал уйти больше года назад.
Об этом сообщает BBC.
Компания Restaurant Brands International (RBI), которой принадлежит 15% франчайзингового бизнеса фаст-фуда в россии, сообщила, что "пока нет новых обновлений, которыми можно было бы поделиться" по поводу ее выхода.
В марте 2022 года компания сообщила, что начала процесс выхода из россии. Критики обвинили RBI в "поддержке режима путина" из-за того, что он не отказался от своей доли в российском бизнесе.
RBI сослалась на сложное франчайзинговое соглашение как причину трудностей в попытке покинуть страну. Это соглашение является совместным предприятием с тремя другими партнерами для около 800 ресторанов.
Президент RBI Дэвид Шир в марте 2022 года заявил, что главный оператор Burger King в россии "отказался" закрывать торговые точки после первых нападений на Украину.
В то же время он добавил, что компания "приступила к процессу" продажи своих 15% доли собственности, и что это займет "некоторое время".
Отвечая на вопрос о прогрессе по выходу из рынка рф через 18 месяцев после обещания, представитель канадско-американской компании сказал, что у фирмы нет обновлений.
Представитель RBI заявил, что компания отказывается от новых инвестиций и поддержки цепочки поставок и не получала никакой прибыли от Burger King в россии с начала 2022 года.
Член группы исследователей Йельского университета, отслеживающих действия компаний в ответ на войну в Украине, Стивен Тиан утверждал, что использование франчайзинговых соглашений в качестве "оправдания" было "удобным дымовым занавесом". Он отметил, что таким компаниям как Starbucks удалось расторгнуть свое соглашение в стране и выйти.
Об этом сообщает BBC.
Компания Restaurant Brands International (RBI), которой принадлежит 15% франчайзингового бизнеса фаст-фуда в россии, сообщила, что "пока нет новых обновлений, которыми можно было бы поделиться" по поводу ее выхода.
В марте 2022 года компания сообщила, что начала процесс выхода из россии. Критики обвинили RBI в "поддержке режима путина" из-за того, что он не отказался от своей доли в российском бизнесе.
RBI сослалась на сложное франчайзинговое соглашение как причину трудностей в попытке покинуть страну. Это соглашение является совместным предприятием с тремя другими партнерами для около 800 ресторанов.
Президент RBI Дэвид Шир в марте 2022 года заявил, что главный оператор Burger King в россии "отказался" закрывать торговые точки после первых нападений на Украину.
В то же время он добавил, что компания "приступила к процессу" продажи своих 15% доли собственности, и что это займет "некоторое время".
Отвечая на вопрос о прогрессе по выходу из рынка рф через 18 месяцев после обещания, представитель канадско-американской компании сказал, что у фирмы нет обновлений.
Представитель RBI заявил, что компания отказывается от новых инвестиций и поддержки цепочки поставок и не получала никакой прибыли от Burger King в россии с начала 2022 года.
Член группы исследователей Йельского университета, отслеживающих действия компаний в ответ на войну в Украине, Стивен Тиан утверждал, что использование франчайзинговых соглашений в качестве "оправдания" было "удобным дымовым занавесом". Он отметил, что таким компаниям как Starbucks удалось расторгнуть свое соглашение в стране и выйти.
Основатель агентства Moral Rating Agency, проводящий кампании против компаний, ведущих бизнес в россии, Марк Диксон призвал RBI раскрыть, какие конкретные действия они предприняли при попытках покинуть россию.
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