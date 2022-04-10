Несмотря на конфликт, Цукерберг признал победу Байдена

15:19 13 ноября Киев, Украина

В то время как США "зависли" — без победы Джозефа Байдена, но и без поражения Дональда Трампа, гендиректор Facebook Марк Цукерберг публично признал Байдена победителем на выборах президента. 

Отмечается, что Цукерберг, у которого натянутые отношения с Байденом, выразил надежду, что им удастся найти способы работать вместе.
"Я считаю, что исход выборов уже ясен: Джо Байден будет нашим следующим президентом. Люди, которые требуют пересчета голосов, имеют на это право, но я думаю, что это совершенно бесполезно", - сказал бизнесмен во время выступления перед сотрудниками Facebook.
Как отмечает издание, главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг и супруга Цукерберга Присцилла Чан уже давно публично поздравили Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах. Цукерберг же хранил молчание.

Цукерберга после обращения спросили, как он планирует работать с новой администраций с учетом того, что Байден и его соратники "не любят Facebook". Политик в январском интервью The New York Times называл Цукерберга и его компанию "реальной проблемой".
Отвечая на вопрос сотрудников, бизнесмен преуменьшил конфликт, заявив, что Facebook и команда Байдена "беспокоятся об одних и тех же проблемах". "Надеюсь, мы найдем способы работать вместе", — добавил Цукерберг.