Несмотря на конфликт, Цукерберг признал победу Байдена

15:19 13 ноября Киев, Украина





В то время как США "зависли" — без победы Джозефа Байдена , но и без поражения Дональда Трампа, гендиректор Facebook Марк Цукерберг публично признал Байдена победителем на выборах президента.

Отмечается, что Цукерберг, у которого натянутые отношения с Байденом, выразил надежду, что им удастся найти способы работать вместе.

"Я считаю, что исход выборов уже ясен: Джо Байден будет нашим следующим президентом. Люди, которые требуют пересчета голосов, имеют на это право, но я думаю, что это совершенно бесполезно", - сказал бизнесмен во время выступления перед сотрудниками Facebook.

Как отмечает издание, главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг и супруга Цукерберга Присцилла Чан уже давно публично поздравили Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах. Цукерберг же хранил молчание.



Цукерберга после обращения спросили, как он планирует работать с новой администраций с учетом того, что Байден и его соратники "не любят Facebook". Политик в январском интервью The New York Times называл Цукерберга и его компанию "реальной проблемой".