Несмотря на конфликт, Цукерберг признал победу Байдена

В то время как США "зависли" — без победы Джозефа Байдена, но и без поражения Дональда Трампа, гендиректор Facebook Марк Цукерберг публично признал Байдена победителем на выборах президента.
Отмечается, что Цукерберг, у которого натянутые отношения с Байденом, выразил надежду, что им удастся найти способы работать вместе.
Как отмечает издание, главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг и супруга Цукерберга Присцилла Чан уже давно публично поздравили Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах. Цукерберг же хранил молчание.
Цукерберга после обращения спросили, как он планирует работать с новой администраций с учетом того, что Байден и его соратники "не любят Facebook". Политик в январском интервью The New York Times называл Цукерберга и его компанию "реальной проблемой".
Цукерберга после обращения спросили, как он планирует работать с новой администраций с учетом того, что Байден и его соратники "не любят Facebook". Политик в январском интервью The New York Times называл Цукерберга и его компанию "реальной проблемой".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии