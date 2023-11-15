Непал запретил TikTok из-за распространения непристойного контента

Правительство Непала приняло решение о запрете китайского приложения TikTok из-за того, что оно распространяло непристойный контент и нарушало "социальную гармонию" в стране.
Об этом 13 ноября сообщили издания Reuters и Associated Press .
По сообщениям местных медиа, за последние четыре года в Непале зарегистрировали более 1600 случаев киберпреступлений, связанных с TikTok.
Министр связи и информационных технологий Непала Рекха Шарма заявил, что решение о запрете TikTok было принято на заседании кабинета министров, глава Телекоммуникационного управления Непала Пурушоттам Ханал заявил, что интернет-провайдеров попросили закрыть приложение.
По сообщениям местных медиа, за последние четыре года в Непале зарегистрировали более 1600 случаев киберпреступлений, связанных с TikTok.
Министр связи и информационных технологий Непала Рекха Шарма заявил, что решение о запрете TikTok было принято на заседании кабинета министров, глава Телекоммуникационного управления Непала Пурушоттам Ханал заявил, что интернет-провайдеров попросили закрыть приложение.
Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд заявил, что работу TikTok необходимо регулировать, ведь приложение нарушало "социальное согласие и доброжелательность" в стране.
Также для обеспечения подотчетности социальных сетей правительство Непала обязало компании зарегистрироваться и открыть офис связи в Непале, а также платить налоги.
В то же время оппозиция раскритиковала этот шаг.
Также для обеспечения подотчетности социальных сетей правительство Непала обязало компании зарегистрироваться и открыть офис связи в Непале, а также платить налоги.
В то же время оппозиция раскритиковала этот шаг.
В самом TikTok уже ранее заявляли, что такие запреты являются "ложными" и что они базируются на "ложных представлениях".
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