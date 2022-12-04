Необъявленный визит шойгу в беларусь. О чём договариваются?

Министр оброны рф сергей шойгу срочно прилетел в минск. Российский чиновник провел переговоры с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко и своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщает провластное информагентство БЕЛТА в субботу, 3 декабря.
Шойгу с лукашенко обсудили «боевую подготовку и слаживание, защиту территориальной целостности и неготовность к переговорам».
Формальный глава рб заявил, что ни москва, ни минск якобы "войны не хотели и не хотим". По его словам, беларусь и россия - это "как единая группировка, единая армия сегодня".
Он также обвинил Украину и Запад в "желании продолжать войну" и заявил, что "тогда специальная операция не прекратится".
Отметим, что визит шойгу в беларусь в субботу не был анонсирован заранее.
Также известно, что глава минобороны россии спустя час после своего прибытия подписал изменения в документ о региональной безопасности с рб. В частности, после сообщения о прилете шойгу в рб, официальный аккаунт Минобороны рб сообщил, что Хренин и шойгу подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между рб и рф о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Подписание документов произошло не в здании Министерства обороны или иного ведомства, а прямо на аэродроме в Мачулищах. После подписания документов в минск отправился и лукашенко для встречи с шойгу.
Как мы уже сообщали, лукашенко и президент рф владимир путин во время телефонного разговора договорились о новой встрече в декабре.
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