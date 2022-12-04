Необъявленный визит шойгу в беларусь. О чём договариваются?

10:04 04 декабря Киев, Украина

Министр оброны рф сергей шойгу срочно прилетел в минск. Российский чиновник провел переговоры с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко и своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщает провластное информагентство БЕЛТА в субботу, 3 декабря.

Шойгу с лукашенко обсудили «боевую подготовку и слаживание, защиту территориальной целостности и неготовность к переговорам».

Формальный глава рб заявил, что ни москва, ни минск якобы "войны не хотели и не хотим". По его словам, беларусь и россия - это "как единая группировка, единая армия сегодня".

"Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и россия, и беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться" - заявил лукашенко.

Он также обвинил Украину и Запад в "желании продолжать войну" и заявил, что "тогда специальная операция не прекратится".

Отметим, что визит шойгу в беларусь в субботу не был анонсирован заранее.

Также известно, что глава минобороны россии спустя час после своего прибытия подписал изменения в документ о региональной безопасности с рб. В частности, после сообщения о прилете шойгу в рб, официальный аккаунт Минобороны рб сообщил, что Хренин и шойгу подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между рб и рф о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Подписание документов произошло не в здании Министерства обороны или иного ведомства, а прямо на аэродроме в Мачулищах. После подписания документов в минск отправился и лукашенко для встречи с шойгу.

Как мы уже сообщали, лукашенко и президент рф владимир путин во время телефонного разговора договорились о новой встрече в декабре.