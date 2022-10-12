Немецкого чиновника из сферы кибербезопасности могут отстранить из-за связей с рф

Руководителя Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии Арне Шенбома могут снять с должности из-за его вероятных связей со спецслужбами россии.
Об этом сообщает Bild.
Об этом сообщает Bild.
Об этом журналисты узнали от источников, близких к министерству.
Ранее телеканал ZDF обнародовал расследование, согласно которому Шенбом может состоять в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами. Издание пишет, что Шенбом запретил своим сотрудникам участвовать в мероприятиях этой ассоциации. Несмотря на это, он лично посетил встречу к годовщине основания клуба и выступил там с речью.
Ситуация осложняется тем, что из-за особенностей немецкого законодательства чиновника не могут уволить — следовательно, скорее всего, его переведут на другую должность.
Ситуация осложняется тем, что из-за особенностей немецкого законодательства чиновника не могут уволить — следовательно, скорее всего, его переведут на другую должность.
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