Немецкого чиновника из сферы кибербезопасности могут отстранить из-за связей с рф

10:50 10 октября Киев, Украина

Руководителя Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии Арне Шенбома могут снять с должности из-за его вероятных связей со спецслужбами россии.



Об этом сообщает Bild.

"Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер хочет заменить президента Федерального управления информационной безопасности (BSI) Арне Шенбома", - говорится в сообщении.

Об этом журналисты узнали от источников, близких к министерству.

"Рассматривается, как можно добиться быстрой смены президента. Запланированная на четверг совместная пресс-конференция Фазер и Шенбома будет отменена", — рассказал один из собеседников издания.

Ранее телеканал ZDF обнародовал расследование, согласно которому Шенбом может состоять в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами. Издание пишет, что Шенбом запретил своим сотрудникам участвовать в мероприятиях этой ассоциации. Несмотря на это, он лично посетил встречу к годовщине основания клуба и выступил там с речью.



Ситуация осложняется тем, что из-за особенностей немецкого законодательства чиновника не могут уволить — следовательно, скорее всего, его переведут на другую должность.