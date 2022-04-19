Немецкий разработчик ПО SAP, среди клиентов которого «Газпром», «Лукойл» и РЖД, уходит из рф

19:39 19 апреля Киев, Украина

Крупнейший немецкий разработчик программного обеспечения (ПО) SAP объявил, что полностью прекратит работу в России на фоне продолжающейся войны в Украине. Ранее компания остановила продажи своих продуктов в России и Беларуси.

SAP собирается отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов в России. 

Кроме того, компания заявила, что закрывает все облачные операции в России. Российским пользователям облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, в SAP предложили выгрузить данные, удалить или перенести их на иностранные сервера. При этом даже если клиенты выберут последний вариант, компания прекратит работу с ними по истечении срока подписки.

SAP разрабатывает программные продукты, предназначенные прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Среди крупных клиентов SAP в России «Газпром», «Лукойл», РЖД и «Росатом».

После вторжения России в Украину более 750 иностранных компаний объявили о приостановке или полном прекращении работы на российском рынке.