Немецкий разработчик ПО SAP, среди клиентов которого «Газпром», «Лукойл» и РЖД, уходит из рф

Крупнейший немецкий разработчик программного обеспечения (ПО) SAP объявил, что полностью прекратит работу в России на фоне продолжающейся войны в Украине. Ранее компания остановила продажи своих продуктов в России и Беларуси.
SAP собирается отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов в России.
Кроме того, компания заявила, что закрывает все облачные операции в России. Российским пользователям облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, в SAP предложили выгрузить данные, удалить или перенести их на иностранные сервера. При этом даже если клиенты выберут последний вариант, компания прекратит работу с ними по истечении срока подписки.
SAP разрабатывает программные продукты, предназначенные прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Среди крупных клиентов SAP в России «Газпром», «Лукойл», РЖД и «Росатом».
После вторжения России в Украину более 750 иностранных компаний объявили о приостановке или полном прекращении работы на российском рынке.
SAP собирается отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов в России.
Кроме того, компания заявила, что закрывает все облачные операции в России. Российским пользователям облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, в SAP предложили выгрузить данные, удалить или перенести их на иностранные сервера. При этом даже если клиенты выберут последний вариант, компания прекратит работу с ними по истечении срока подписки.
SAP разрабатывает программные продукты, предназначенные прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Среди крупных клиентов SAP в России «Газпром», «Лукойл», РЖД и «Росатом».
После вторжения России в Украину более 750 иностранных компаний объявили о приостановке или полном прекращении работы на российском рынке.
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