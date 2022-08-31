Немецкий производитель кофе Tchibo ушел из рф

09:48 12 августа Киев, Украина

Немецкая компания Tchibo GmbH, являющаяся четвёртым производителем кофе в мире, избавилась от российского бизнеса. Российская дочерняя компания перешла под управление местного менеджмента.

Tchibo выпускала кофе на фабрике в Нижегородской области и привозила в рф часть продукции с иностранных площадок Tchibo.

До конца 2022 года года на прилавки будет поступать кофе под брендами Tchibo и Davidoff, после их заменят на новые. Помимо этого новым владельцам предстоит решить вопросы с дорожающей логистикой, а также вложить в бизнес существенные инвестиции.



Путин недавно призывал переходить на «иван-чай» — видимо, он и станет заменой бодрящему утреннему напитку.