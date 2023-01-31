Немецкий экспорт в россию резко сократился

15:15 31 января Киев, Украина





Об этом свидетельствуют данные немецкого правительства, пишет Euractiv.



Согласно документу, немецкий экспорт в россию был почти на 60% ниже в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года. В то же время импорт из этой страны упал лишь примерно на 49%, несмотря на масштабные усилия, направленные на отказ от импорта российского ископаемого топлива. К осени прошлого года немецкий экспорт в россию упал более чем на 50% по сравнению с 2022, но импорт из россии сократился менее резко, несмотря на прекращение поставок ископаемого топлива.Об этом свидетельствуют данные немецкого правительства, пишет Euractiv.Согласно документу, немецкий экспорт в россию был почти на 60% ниже в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года. В то же время импорт из этой страны упал лишь примерно на 49%, несмотря на масштабные усилия, направленные на отказ от импорта российского ископаемого топлива.

"Торговля с россией значительно ослабла с начала российской агрессивной войны против Украины", - говорится в письменном ответе правительства Германии на депутатский запрос, опубликованном в понедельник.

В документе добавляется, что невозможно точно определить, насколько сокращение немецко-российской торговли является прямым следствием войны, а насколько - следствием санкций ЕС, введенных против москвы.