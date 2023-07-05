11:07 05 июля Киев, Украина

В предыдущем году немецкие организации внесли в российскую казну гораздо больше средств, чем компании из остальных стран Европейского союза.



Эта информация была опубликована в издании Bild.



До начала российского вторжения в Украину, в россии функционировало 371 немецкое предприятие. В настоящее время это число сократилось, однако по-прежнему остается значительным - в рф продолжают работать 262 компании из Германии.



В 2022 году они перечислили в российский бюджет рекордную сумму в размере 402 миллионов долларов в качестве налоговых платежей. Этот показатель является самым высоким среди всех стран Европейского союза, превосходя величину налоговых отчислений даже со стороны американских компаний.



Многие немецкие компании покинули россию после начала полномасштабной войны против Украины, включая такие известные бренды, как Siemens, Daimler и Wella.



Тем не менее, такие крупные компании, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips, и другие, продолжают успешно функционировать на российском рынке и осуществлять налоговые выплаты в бюджет страны-агрессора. Некоторые из немецких компаний воспользовались уходом конкурентов и смогли увеличить свои объемы продаж.