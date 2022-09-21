Нельзя принимать мир на условиях кремля - канцлер Германии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН отметил, что если хотеть реального завершения войны, нельзя принимать мир на условиях кремля.
Об этом сообщает Spiegel.
Как детализирует Spiegel, Шольц начал речь с того, что отметил важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве сильнейшего", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.
Подойдя к теме войны рф против Украины, он назвал действия путина "вопиющим империализмом", фактически повторив слова президента Франции Макрона.
Он назвал анонсированные псевдореферендумы рф новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше россия может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя".
Как детализирует Spiegel, Шольц начал речь с того, что отметил важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве сильнейшего", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.
Подойдя к теме войны рф против Украины, он назвал действия путина "вопиющим империализмом", фактически повторив слова президента Франции Макрона.
Он назвал анонсированные псевдореферендумы рф новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше россия может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя".
Канцлер не сказал, какую реакцию предлагает в ответ на проведение россией фейковых референдумов.
Он также отметил, что правила международного порядка нужно постоянно адаптировать к реальности, и призвал к реформе институтов ООН.
Он также отметил, что правила международного порядка нужно постоянно адаптировать к реальности, и призвал к реформе институтов ООН.
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