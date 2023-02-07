Нельзя делать вид, что ничего не произошло: мэр Парижа высказалась против участия россиян в летней Олимпиаде 2024 года

16:45 07 февраля Киев, Украина

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия спортсменов из россии и беларуси в летних Олимпийских играх 2024 года, которые будут проходить в столице Франции.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.



С начала года Международный олимпийский комитет поддержал инициативу Олимпийского комитета Азии принимать спортсменов из россии и беларуси на своих континентальных соревнованиях, включая Азиатские игры этого года в Китае. Это потенциально давало россиянам шансы квалифицироваться на летние Игры 2024 года во Франции.



В январе Идальго заявила, что поддерживает возможное участие российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом. Впрочем, с тех пор изменила свою позицию на этот счет.



Идальго рассказала французским медиа во вторник, 7 февраля, что ее предварительные заявления были "случайностью", ведь нейтрального флага "на самом деле не существует". Городская глава Парижа также добавила, что спортсмены из рф и беларуси должны оставаться вне международных турниров на весь период времени, "пока в Украине идет война".