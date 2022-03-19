Нелегальные мигранты в 2021 году предприняли вдвое больше попыток попасть в Европу

Агентство ЕС по контролю границ Frontex сообщило новые данные о количестве незаконных попыток пересечения европейских границ: за май текущего года оно увеличилось более чем в два раза в сравнении с предыдущим годом.
Об этом сообщает пресс-служба организации во вторник, 22 июня.
В частности, за первые пять месяцев 2021 года этот уровень вырос на 47% по сравнению с 2020 годом.
В частности, за первые пять месяцев 2021 года этот уровень вырос на 47% по сравнению с 2020 годом.
При этом самое большое число мигрантов было зафиксировано в Центральном Средиземноморье.
"В период с января по май этого года общее количество незаконных переходов по этому маршруту увеличилось более чем вдвое и составило более 15 700", - добавили во Frontex.
В то же время число незаконных пересечений границы в регионе Западного Средиземноморья возросло на 21% и составило более 4 550 человек. Большинство из них - алжирцы и марокканцы. В свою очередь из Сирии и Турции мигранты едут через Восточное Средиземноморье.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии