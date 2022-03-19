Нелегальные мигранты в 2021 году предприняли вдвое больше попыток попасть в Европу

19:25 22 июня Киев, Украина

Агентство ЕС по контролю границ Frontex сообщило новые данные о количестве незаконных попыток пересечения европейских границ: за май текущего года оно увеличилось более чем в два раза в сравнении с предыдущим годом.

Об этом сообщает пресс-служба организации во вторник, 22 июня.



В частности, за первые пять месяцев 2021 года этот уровень вырос на 47% по сравнению с 2020 годом.

"По предварительным данным, количество незаконных пересечений границы на внешних границах Европы за первые пять месяцев 2021 года превысило 47 100, что на 47% больше, чем год назад, когда нерегулярная миграция снизилась из-за ограничений на поездки, связанных со вспышкой COVID-19. В мае количество незаконных пересечений границы достигло 10 500, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года", - сказано в сообщении.

При этом самое большое число мигрантов было зафиксировано в Центральном Средиземноморье.



"В период с января по май этого года общее количество незаконных переходов по этому маршруту увеличилось более чем вдвое и составило более 15 700", - добавили во Frontex.



В то же время число незаконных пересечений границы в регионе Западного Средиземноморья возросло на 21% и составило более 4 550 человек. Большинство из них - алжирцы и марокканцы. В свою очередь из Сирии и Турции мигранты едут через Восточное Средиземноморье.