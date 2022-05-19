Нелегальные мигранты из Беларуси теперь атакуют Латвию

Вслед за Литвой от нашествия нелегалов с белорусской стороны теперь страдает и Латвия. О намеренных действиях Беларуси по «заброске» нелегалов на территорию граничащих с ней стран Евросоюза указывает видеоматериал. Минобороны Латвии опубликовало видео с белорусско-латвийской границы, на котором белорусские силовики вытесняют мигрантов и не дают им возможности вернуться в Беларусь.

Указано, что видео было снято 13 августа.

Ни на одном видео не видно, что мигранты пересекли государственную границу Латвии.

Как известно, с 11 августа Латвия ввела режим ЧС в приграничных с Беларусью районах. Пограничникам разрешено выдворять проникших нелегально на территорию страны мигрантов.

Тем временем, Литва заявила о стабилизации ситуации на границе с Беларусью.