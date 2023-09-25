Нелегальные мигранты атаковали польскую границу из беларуси

10:38 25 сентября Киев, Украина

Министерство национальной обороны Польши опубликовало видео в Twitter в воскресенье, 24 сентября, на котором запечатлены попытки нелегальных мигрантов прорваться через польскую границу со стороны беларуси.



В сообщении из польского ведомства отмечается, что нападение на польскую границу было направлено на дестабилизацию ситуации в Польше. Однако благодаря усилению присутствия польской армии на границе, план россии и беларуси провалился.



На представленных видеокадрах видно, как десятки мигрантов, скрывающих свои лица за масками и балаклавами, пытаются проникнуть через забор на государственной границе. В ведомстве не сообщается, были ли они задержаны после неудачной попытки прорыва.