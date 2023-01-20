Некоторые корпорации не свернули бизнес в россии, но делают Украине пожертвования - исследование

11:47 20 января Киев, Украина





Как отмечается в исследовании, в выборку вошли 122 из 200 крупнейших компаний мира, которые вели деятельность в россии на момент вторжения. Агентство Moral Rating проанализировало щедрость пожертвований Украине крупных мировых компаний, которые вели деятельность в россии на момент ее вторжения в Украину и не свернули бизнес после начала войны.Как отмечается в исследовании, в выборку вошли 122 из 200 крупнейших компаний мира, которые вели деятельность в россии на момент вторжения.

"Важность выборки заключается как в том, что она представляет значительную часть глобального корпоративного богатства, так и в том, что их связь с россией дает им корпоративную ответственность как бойкотировать россию, так и поддерживать Украину", - говорится в сообщении.

Общая тенденция, на которую обратили внимание исследователи, заключается в том, что оставшиеся в россии корпорации не делают пожертвований Украине. Однако некоторые компании делают ставки на обе стороны противостояния.



В общей сложности 38 корпораций (31%), на которые обратила внимание MRA, совершили гуманитарные В общей сложности 38 корпораций (31%), на которые обратила внимание MRA, совершили гуманитарные пожертвования Украине. 84 компании (69%) "держали свои кошельки в карманах", отмечают аналитики.

"Эти компании - все они получили прибыль от россии - несут четкую моральную ответственность по поддержке Украины", - заявил основатель MRA Марк Диксон.

При этом почти все из этих 84 компаний либо не вышли из россии, либо продолжали на ее территории определенную деятельность.

"Это не удивительно, поскольку для компании может быть стыдно оказывать гуманитарную помощь Украине, в то же время поддерживая россию в финансировании вторжения, которое влечет тот же гуманитарный кризис", — отмечается в публикации.

В то же время MRA выявило 16 отклонений: компании, все еще находящиеся в россии, и совершившие гуманитарные пожертвования Украине. Среди них – американская Boeing, британская British Petroleum, японская Nissan Motor, немецкая Siemens, швейцарская Nestle, французская Axa и другие.

"Компании, которые жертвуют Украине и остаются в россии, являются лицемерами. Они ведут себя как "моральные оксюмороны": с одной стороны, они поддерживают способность путина заплатить за вторжение в Украину, а с другой стороны, они посылают деньги именно жертвам своей финансовой поддержки. Они играют в обе стороны игры на жизнь и смерть", - подчеркнул основатель MRA.

К примеру, в апреле 2022 года PepsiCo выделила Украине гуманитарную помощь и ресурсы на 15 миллионов долларов. Хотя сначала компания объявила о приостановке продаж Pepsi, агентство Reuters обнаружило, что их продукция продолжала производиться и продаваться в россии вплоть до августа. Сегодня PepsiCo продолжает производить в россии всевозможные пищевые продукты, такие как картофельные чипсы.

"Когда PepsiCo выделяла "ежедневные продукты первой необходимости" в своем объявлении о выходе, она не вспомнила, что все еще имеет два завода в россии, которые производят картофельные чипсы. Если чипсы важны, то какая пища не важна? На самом деле чипсы не являются такими. Благодаря этой лазейке PepsiCo поддерживает российских работников и российскую экономику, а ее гуманитарная помощь поддерживает украинцев, ставших жертвами войны, финансируемой российской экономикой, которую она поддерживает", - пояснил Марк Диксон.

Многие другие компании, такие как Boeing, Nissan, Raytheon, Crédit Agricole и United Parcel Service, только приостановили деятельность в россии, не обязавшись сократить ее должным образом путем продажи активов. Многие законсервировали свою деятельность в россии, находясь наготове и ожидая возможности вернуться, отмечают исследователи.