Некоторые корпорации не свернули бизнес в россии, но делают Украине пожертвования - исследование

Агентство Moral Rating проанализировало щедрость пожертвований Украине крупных мировых компаний, которые вели деятельность в россии на момент ее вторжения в Украину и не свернули бизнес после начала войны.
Как отмечается в исследовании, в выборку вошли 122 из 200 крупнейших компаний мира, которые вели деятельность в россии на момент вторжения.
Как отмечается в исследовании, в выборку вошли 122 из 200 крупнейших компаний мира, которые вели деятельность в россии на момент вторжения.
Общая тенденция, на которую обратили внимание исследователи, заключается в том, что оставшиеся в россии корпорации не делают пожертвований Украине. Однако некоторые компании делают ставки на обе стороны противостояния.
В общей сложности 38 корпораций (31%), на которые обратила внимание MRA, совершили гуманитарные пожертвования Украине. 84 компании (69%) "держали свои кошельки в карманах", отмечают аналитики.
При этом почти все из этих 84 компаний либо не вышли из россии, либо продолжали на ее территории определенную деятельность.
В то же время MRA выявило 16 отклонений: компании, все еще находящиеся в россии, и совершившие гуманитарные пожертвования Украине. Среди них – американская Boeing, британская British Petroleum, японская Nissan Motor, немецкая Siemens, швейцарская Nestle, французская Axa и другие.
К примеру, в апреле 2022 года PepsiCo выделила Украине гуманитарную помощь и ресурсы на 15 миллионов долларов. Хотя сначала компания объявила о приостановке продаж Pepsi, агентство Reuters обнаружило, что их продукция продолжала производиться и продаваться в россии вплоть до августа. Сегодня PepsiCo продолжает производить в россии всевозможные пищевые продукты, такие как картофельные чипсы.
Многие другие компании, такие как Boeing, Nissan, Raytheon, Crédit Agricole и United Parcel Service, только приостановили деятельность в россии, не обязавшись сократить ее должным образом путем продажи активов. Многие законсервировали свою деятельность в россии, находясь наготове и ожидая возможности вернуться, отмечают исследователи.
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