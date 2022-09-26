Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе, есть жертвы

После объявления путиным мобилизации в рф начались массовые протесты, убийства военкомов, пьяные драки мобилизованных с полицией. Сегодня же неизвестный устроил стрельбу в школе.
Сообщается, что неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс школы №88 в Ижевске и открыл стрельбу. Огонь по школьникам и персоналу он открыл из двух пистолетов Макарова. Точно известно о гибели 6 человек: 5 школьников и охранник, 16 человек пострадали.
Сообщается, что неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс школы №88 в Ижевске и открыл стрельбу. Огонь по школьникам и персоналу он открыл из двух пистолетов Макарова. Точно известно о гибели 6 человек: 5 школьников и охранник, 16 человек пострадали.
По непроверенной информации некоторых росСМИ убито 10 человек.
Позже стрелок застрелился.
Не будет удивительно, если мужчине, расстрелявшему учеников в школе Ижевска, пришла повестка на войну, и он, сойдя с ума от страха, пошел расстреливать детей.
Или убийцей может оказаться бывший зек из ЧВК "вагнера", вернувшийся из-под Бахмута, где у него под ударами ВСУ протекла крыша.
Или убийцей может оказаться бывший зек из ЧВК "вагнера", вернувшийся из-под Бахмута, где у него под ударами ВСУ протекла крыша.
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