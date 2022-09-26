Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе, есть жертвы

11:21 26 сентября Киев, Украина

После объявления путиным мобилизации в рф начались массовые протесты, убийства военкомов, пьяные драки мобилизованных с полицией. Сегодня же неизвестный устроил стрельбу в школе.



Сообщается, что неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс школы №88 в Ижевске и открыл стрельбу. Огонь по школьникам и персоналу он открыл из двух пистолетов Макарова. Точно известно о гибели 6 человек: 5 школьников и охранник, 16 человек пострадали.

По непроверенной информации некоторых росСМИ убито 10 человек.

Позже стрелок застрелился.

Не будет удивительно, если мужчине, расстрелявшему учеников в школе Ижевска, пришла повестка на войну, и он, сойдя с ума от страха, пошел расстреливать детей.



Или убийцей может оказаться бывший зек из ЧВК "вагнера", вернувшийся из-под Бахмута, где у него под ударами ВСУ протекла крыша.