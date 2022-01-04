Неизвестные пытались захватить посольство Ливии в Беларуси

15:46 27 Август Киев, Украина

В Минске совершено нападение на посольство Ливии, неизвестные пытались штурмом, захватит здание.

Об этом сообщило белорусское издание в четверг, 27 августа.



Около шести утра, 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и совершили попытку проникнуть в здание, но сотрудники соседнего посольства Молдовы успели вызвать правоохранителей.



Около шести утра, 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и совершили попытку проникнуть в здание, но сотрудники соседнего посольства Молдовы успели вызвать правоохранителей. ОМОН пресек попытку штурма посольства.

В результате происшествия, в здании разбили стекло и выломали дверь. Астейта Мухаммеда Марийю, который является временно поверенным в делах Ливии, попытались вытянуть из здания, но охранникам удалось пресечь попытку неизвестных.

Люди, совершившие попытку штурма, находятся на территории посольства и требуют от посла Ливии покинуть здание - в противном случае они грозятся разрушить первый этаж. Как пишет белорусское издание среди нападавших несколько арабов, остальные — люди славянской внешности, они говорят на чистом русском языке.



Как известно, месяц назад неизвестные уже пытались штурмовать посольство. Временно поверенный рассказал, что за этим стоял бывший первый атташе посольства. После этого МИД Ливии обратился за помощью в российские охранные структуры. Был заключен договор с РСБ-групп, которая прислала в Минск своих сотрудников.



По словам дипломатов, МИД Беларуси в происходящее не вмешивается: это территория суверенного государства.



