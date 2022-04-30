Неизвестные попытались поджечь здание посольства Кубы в Париже

19:12 27 июля Киев, Украина

Двое неизвестных напали на посольство Кубы в Париже , злоумышленники бросили в здание несколько бутылок с коктейлями Молотова.

"Теракт", как называет происшествие МИД Кубы, произошел в ночь с 26 на 27 июля.

"В ночь на 27 июля посольство Кубы во Франции стало объектом террористической атаки, совершенной двумя лицами, которые бросили три бутылки с зажигательной смесью, вызвав пожар на фасаде и входе в дипломатическое представительство", - отмечается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что никто из дипломатического персонала не пострадал, однако зданию нанесен материальный ущерб.



Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил нападение на посольство, назвав его терактом. Ответственность за произошедшее он возложил на США.