12:31 20 сентября Киев, Украина

На аэродроме "чкаловский" группа следственного комитета россии расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.

Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).



Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над московской областью.