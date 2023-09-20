Неизвестные герои подорвали два самолета и вертолет в Подмосковье

12:31 20 сентября Киев, Украина

На аэродроме "чкаловский" группа следственного комитета россии расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.
 
Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над московской областью.
"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", – рассказали в ГУР.
 
 