Неисправность бензонасоса - причина отзыва около 1,5 млн автомобилей Toyota

12:45 29 октября Киев, Украина

Из сообщения Autonews стало известно, что концерн Toyota отзывает 1,5 млн. автомобилей на доработку, причиной этому послужила неисправность бензонасоса.



39 моделей, которые были выпущены с 2017 по 2020 годы, отправятся в дилерские центры на ремонт. Для решения проблемы компания заменит насос. Все работы по решению проблем будут проводиться за счет производителя.



Источник отмечает, что во всех случаях речь идет о бензонасосах известной компании Denso. В то же время в Toyota отказались ответить на вопрос, были ли у отзывной кампании непосредственные поводы — например, аварии или возгорание из-за отказа детали.