Нефтяные санкции против рф приведут к трансформации рынка нефтепродуктов - NYT

17:19 02 февраля Киев, Украина

Вступающие в силу с 5 февраля санкции против российских нефтепродуктов приведут к масштабной трансформации этого рынка. К такому выводу пришли опрошенные изданием The New York Times эксперты и аналитики.

Они полагают, что и Европа, и россия потеряют от ограничений миллиарды долларов, однако более суровые последствия будут для москвы, так как Европа уже запаслась топливом и подготовилась к потенциальным шокам, вызванным сменой основных поставщиков.



Ограничения будут работать по тому же принципу, что и нефтяные санкции. Коалиция западных стран представит «потолок» цен на нефтепродукты высокой и низкой переработки, предполагается, что они будут ниже текущих рыночных показателей, что должно снизить финансовые поступления для россии. Европе эти меры грозят скачком цен на нефтепродукты, в первую очередь, дизельное топливо и бензин, однако долгосрочных проблем эксперты не прогнозируют — Европа на протяжении нескольких месяцев готовилась к санкциям и создала стратегический резерв.

«россия потеряла своего самого важного клиента», — приводит издание слова главы Международного энергетического агентства (МЭА).

Для россии же последствия гораздо серьезнее, утверждает издание. В 2021 году на россию приходилось около половины всех поставок дизельного топлива, или около 700 тысяч баррелей в сутки. Эксперты ожидают, что россия попытается перенаправить высвободившиеся потоки в страны, которые готовы будут продолжать работать с москвой, речь идет об уже привычных Китае, Индии и Турции — ключевых потребителях и бенефициарах войны, а также в страны Южной Африки и Азии. Проблема в том, что эти рынки давно настроены и адаптированы под топливо из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Нигерии, США, ОАЭ и Индии, выход на эти рынки будет стоить россии дорого — придется предоставлять серьезный дисконт, а длинное логистическое плечо будет дополнительным фактором снижения доходов.

«Вероятно, произойдет одна большая гигантская перестановка», — оценивает перспективы передела рынка исполнительный директор по переработке и маркетингу в S&P Global Хеди Грати.

Некоторые аналитики, однако, несколько сдержаннее смотрят на готовность Европы к санкциям. По их словам, Европа понесет значительные потери по же причинам, что и россия — перенастройка рынков вкупе с повышенным логистическим плечом приведут к росту стоимости нефтепродуктов на местных рынках, чему явно не будут рады грузовые компании и простые потребители.

«Цены на все продукты должны будут подняться выше. Европа почувствует это особенно сильно», — уверен Ричард Бронз, глава отдела геополитики исследовательской фирмы Energy Aspects.

Европейские последствия санкций во многом будут упираться в косвенные факторы — рост китайской экономики, а также погодные условия внутри самой Европы. Теплая погода может значительно снизить спрос на топливо, тогда последствия санкций пройдут значительно мягче. Также многое зависит от скорости перестройки логистических потоков с нефтепродуктами из других стран.