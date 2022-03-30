Нефтегазовая разведка Анкары привела к продлению санкций в отношении Турции

По причине того, что Турция продолжает игнорировать требования ЕС и не прекращает свои разведовательные работы в водах Восточного Средиземноморья, совет ЕС продлил еще на год санкции против двух ее граждан.
Об этом сообщается в коммюнике Совета.
"Таким образом, Европейский Союз сохранит свою способность вводить целевые ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных или причастных к незаконному бурению углеводорода в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении.
Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Европейского Союза, а также замораживание активов для физических и юридических лиц. Кроме того, структурам и лицам Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, кто находится в санкционном списке. Сейчас в нем два физических лица.
Следует заметить, что режим санкций против незаконной буровой деятельности в Восточном Средиземноморье основывается на выводах Совета ЕС от 14 октября 2019 года, "когда ЕС подтвердил свою полную солидарность с Кипром относительно уважения его суверенитета и суверенных прав в соответствии с международным правом".
В свою очередь, турецкие власти продолжают игнорировать эту позицию Европейского Союза. Последние несколько месяцев Анкара ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Такие же претензции в сторону Турции звучат и от Кипра.
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