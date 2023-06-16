Нефть рф продолжает проникать в Европу: Индия становится ключевым транзитным пунктом

Проигнорировав эмбарго, российские посредники в третьих странах, особенно в Индии, продолжают поставлять нефть в Европейский Союз.
Согласно информации, опубликованной Spiegel, каждый день не менее двух танкеров с российской нефтью прибывает в порты Индии, что составляет около 70 танкеров в месяц. Некоторая часть этой нефти, со временем, находит свой путь в ЕС.
ЕС ввел несколько пакетов санкций против россии с начала конфликта с Украиной. С декабря 2022 года российская нефть запрещена к ввозу в ЕС морским путем, а с февраля 2023 года введено эмбарго на дизельное топливо и бензин.
Однако это не означает, что российская нефть прекратила попадать в Европу в переработанном виде. Теперь это стало дорогостоящим и сложным процессом с использованием долгих транзитных маршрутов.
Аналитическая компания Kpler, специализирующаяся на анализе данных, отслеживает маршруты танкеров и грузовых судов, изучая глобальные цепочки поставок. Согласно их данным, после введения санкций, мировые перевозки нефти перераспределились.
Танкеры, перевозящие российскую нефть, направляются восточнее - в Турцию, Саудовскую Аравию и, в особенности, в Индию, а не на запад в страны ЕС.
Индия располагает несколькими нефтеперерабатывающими заводами на своем западном побережье, включая крупнейший в мире.
Здесь российская нефть подвергается переработке в бензин и дизельное топливо. И, кажется, эти продукты возвращаются обратно в Европу.
Согласно данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо прежде, опережая даже Саудовскую Аравию. Эти две страны заполняют большую часть пробела, возникшего в поставках топлива в Европу после введения эмбарго в феврале.
Важно отметить, что тот факт, что российская нефть возвращается в Европу в виде продуктов переработки, на самом деле не является незаконным.
Продукты переработки считаются индийскими, и нефтеперерабатывающий завод Вадинар в Индии принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть" на 50%.
Согласно информации, опубликованной Spiegel, каждый день не менее двух танкеров с российской нефтью прибывает в порты Индии, что составляет около 70 танкеров в месяц. Некоторая часть этой нефти, со временем, находит свой путь в ЕС.
ЕС ввел несколько пакетов санкций против россии с начала конфликта с Украиной. С декабря 2022 года российская нефть запрещена к ввозу в ЕС морским путем, а с февраля 2023 года введено эмбарго на дизельное топливо и бензин.
Однако это не означает, что российская нефть прекратила попадать в Европу в переработанном виде. Теперь это стало дорогостоящим и сложным процессом с использованием долгих транзитных маршрутов.
Аналитическая компания Kpler, специализирующаяся на анализе данных, отслеживает маршруты танкеров и грузовых судов, изучая глобальные цепочки поставок. Согласно их данным, после введения санкций, мировые перевозки нефти перераспределились.
Танкеры, перевозящие российскую нефть, направляются восточнее - в Турцию, Саудовскую Аравию и, в особенности, в Индию, а не на запад в страны ЕС.
Индия располагает несколькими нефтеперерабатывающими заводами на своем западном побережье, включая крупнейший в мире.
Здесь российская нефть подвергается переработке в бензин и дизельное топливо. И, кажется, эти продукты возвращаются обратно в Европу.
Согласно данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо прежде, опережая даже Саудовскую Аравию. Эти две страны заполняют большую часть пробела, возникшего в поставках топлива в Европу после введения эмбарго в феврале.
Важно отметить, что тот факт, что российская нефть возвращается в Европу в виде продуктов переработки, на самом деле не является незаконным.
Продукты переработки считаются индийскими, и нефтеперерабатывающий завод Вадинар в Индии принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть" на 50%.
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