Недостаточно реформ: Еврокомиссия не хочет выделять 7,5 млрд евро Венгрии

Европейская комиссия рекомендует заморозить выделение Венгрии 7,5 миллиарда евро из-за медленного внедрения реформ в стране и соответственно риска для бюджета ЕС.
Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.
Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.
В ЕС заявили, что никакие платежи по RRF невозможны, пока Венгрия полностью и правильно не внедрит все 27 суперважных этапа.
Таким образом, Европейская комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро.
Что этому предшествовало
Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за беспокойства по поводу взяточничества в Венгрии.
Венгрия стала первой страной, в отношении которой провели расследование в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Комиссия потратила месяцы на расследование разрушения верховенства права во время более чем десятилетнего пребывания Орбана у власти, пишет Bloomberg.
Кабинет министров Орбана, потерявший доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется привлечь более 40 миллиардов евро финансирования ЕС до 2027 года. Недавно он предложил создать антикоррупционное агентство и внести изменения в ряд законов, в том числе по государственным закупкам, чтобы развеять беспокойство исполнительной власти ЕС.
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