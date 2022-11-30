Недостаточно реформ: Еврокомиссия не хочет выделять 7,5 млрд евро Венгрии

16:24 30 ноября Киев, Украина

Европейская комиссия рекомендует заморозить выделение Венгрии 7,5 миллиарда евро из-за медленного внедрения реформ в стране и соответственно риска для бюджета ЕС.

Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.
"Мы считаем, что Венгрия недостаточно продвинулась в своих реформах и должна добиться основных этапов для своих фондов восстановления и устойчивости. "Несмотря на то, что ряд реформ были проведены или находятся в стадии реализации, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению положения, как она обязалась", - говорится в заявлении.
В ЕС заявили, что никакие платежи по RRF невозможны, пока Венгрия полностью и правильно не внедрит все 27 суперважных этапа.

Таким образом, Европейская комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро.

Что этому предшествовало
Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за беспокойства по поводу взяточничества в Венгрии.

Венгрия стала первой страной, в отношении которой провели расследование в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Комиссия потратила месяцы на расследование разрушения верховенства права во время более чем десятилетнего пребывания Орбана у власти, пишет Bloomberg.

Кабинет министров Орбана, потерявший доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется привлечь более 40 миллиардов евро финансирования ЕС до 2027 года. Недавно он предложил создать антикоррупционное агентство и внести изменения в ряд законов, в том числе по государственным закупкам, чтобы развеять беспокойство исполнительной власти ЕС.