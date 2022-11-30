Недостаточно реформ: Еврокомиссия не хочет выделять 7,5 млрд евро Венгрии

"Мы считаем, что Венгрия недостаточно продвинулась в своих реформах и должна добиться основных этапов для своих фондов восстановления и устойчивости. "Несмотря на то, что ряд реформ были проведены или находятся в стадии реализации, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению положения, как она обязалась", - говорится в заявлении.