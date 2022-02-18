"Недоброжелатели" Беларуси изменили методы атаки - Лукашенко выступил с обращением

12:11 26 Май Киев, Украина

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "недоброжелатели" преступили множество красных линий и перешли от организации бунтов к этапу удушения страны.

Об этом он сказал на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, пишет БЕЛТА.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - сказал он.

По его словам, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма.

"Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны", - заявил Лукашенко.

По его словам, "ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором".

"Современный мир столкнулся с новым вызовом. Пандемия не только убивает людей, но и деформирует сознание. Она перекраивает всю систему мироустройства. Ломает сложившиеся экономико-логистические связи. Скажу больше: под шумок сильные мира сего ведут передел сфер влияния. И голоса средних и малых государств никого не интересуют. Вопросы решаются прежде всего за счет благополучия и национальных интересов этих малых и средних народов. На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором", - заявил Лукашенко.

Также в ходе выступления он призвал Запад прекратить санкционное давление на Беларусь.

"На западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведёт себя разнузданно... Справедливость на нашей стороне. Остановитесь!.. Вас нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно... если готовите санкции, то не забудьте компенсировать наши затраты на законные антитеррористические мероприятия", - заявил он.

Лукашенко также заявил, что "наше общество готово стать форпостом Новой Евразии".

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!", - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь стала экспериментальной площадкой для "броска на Восток".

"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал он.

Он заметил, что в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. "Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - призвал Лукашенко.